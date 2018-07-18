В Госдуме поддержали освобождение крымчан от НДФЛ по прощеным кредитам

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Комитет Госдумы по бюджету и налогам в среду поддержал поправку к законопроекту о совершенствовании налогообложения в Крыму , которая освобождает от налогообложения доходы крымчан в связи с прощением им долгов по кредитам, взятым в украинских банках до вхождения Крыма в состав РФ

Списанные долги жителей Крыма перед такими украинскими банками относятся к экономической выгоде, а, следовательно, согласно Налоговому кодексу, должны облагаться НДФЛ по ставке 13%. Однако это не соответствует целям закона об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности крымчан-заемщиков, заявил РИА Новости автор поправки, первый зампред бюджетного комитета Глеб Хор . «Они ничего не получают, но по факту это признается их доходом формально», — отметил он.

Хор напомнил, что по этому закону Фонд защиты вкладчиков наделен правом списывать задолженность крымчан перед украинскими банками. Причем при прощении задолженности по основному долгу и непогашенным процентам снимается обязанность и по их возврату. «В результате, у заемщика и появляется так называемая экономическая выгода, которая подлежит налогообложению», — пояснил первый зампред бюджетного комитета.

Однако следует учитывать, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинские банки ушли с полуострова, отказавшись при этом возвращать вклады крымчан, а большую часть их долгов продали коллекторам. Именно в связи с этим и пришлось принимать закон, который допускал взимание таких долгов только российскими коллекторами и только с участием Фонда защиты вкладчиков, если должник не хотел общаться с коллекторами, констатировал депутат.