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В Астрахани стартовало учение истребительной авиации ВКС
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В Астрахани стартовало учение истребительной авиации ВКС 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения экипажи самолетов МиГ-29СМТ отработают перехват воздушных целей, дальний и ближний маневренный воздушный бой.
В Астрахани на аэродроме Приволжский началось летно-тактическое учение истребительного авиацентра ВКС.
В ходе учения экипажи самолетов МиГ-29СМТ отработают выполнение задач по предназначению, включая перехват воздушных целей, дальний и ближний маневренный воздушный бой, а также уничтожение радиолокационных и тепловых мишеней управляемыми ракетами класса «воздух-воздух».
В мероприятии задействовано более 10 экипажей Астраханского авиацентра ВКС.
Учения продлятся до конца текущей недели.
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