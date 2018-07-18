В Астрахани стартовало учение истребительной авиации ВКС 

В ходе учения экипажи самолетов МиГ-29СМТ отработают перехват воздушных целей, дальний и ближний маневренный воздушный бой.
В Астрахани на аэродроме Приволжский началось летно-тактическое учение истребительного авиацентра ВКС.
В ходе учения экипажи самолетов МиГ-29СМТ отработают выполнение задач по предназначению, включая перехват воздушных целей, дальний и ближний маневренный воздушный бой, а также уничтожение радиолокационных и тепловых мишеней управляемыми ракетами класса «воздух-воздух».
В мероприятии задействовано более 10 экипажей Астраханского авиацентра ВКС.
Учения продлятся до конца текущей недели.