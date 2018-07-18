В Астрахани стартовало учение истребительной авиации ВКС

В ходе учения экипажи самолетов МиГ-29СМТ отработают перехват воздушных целей, дальний и ближний маневренный воздушный бой.

Астрахани на аэродроме Приволжский началось летно-тактическое учение истребительного авиацентра ВКС.

В ходе учения экипажи самолетов МиГ-29СМТ отработают выполнение задач по предназначению, включая перехват воздушных целей, дальний и ближний маневренный воздушный бой, а также уничтожение радиолокационных и тепловых мишеней управляемыми ракетами класса «воздух-воздух».

В мероприятии задействовано более 10 экипажей Астраханского авиацентра ВКС.

Учения продлятся до конца текущей недели.