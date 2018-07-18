Казахстан введет декларирование имущества для всех совершеннолетних

Казахстане вводят новые правила декларирования, которые затрагивают почти 13 миллионов жителей республики, передает телеканал «МИР 24». Сообщать о своем имуществе в налоговые органы с 1 января 2020 года обяжут всех совершеннолетних граждан, в том числе пенсионеров и студентов.

«При вхождении в систему декларирования будет предоставляться так называемая первоначальная входная декларация «Форма №250», где будет отражаться все имущество физического лица, его кредиторская, дебиторская задолженность, налично-денежные, банковские счета по состоянию на 31 декабря 2019 года», — уточнил зампредседателя комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстана Мадии Такиев. Как сообщили в Комитете госдоходов республики, декларации обязаны подавать и иностранцы при наличии у них любой собственности в Казахстане. Также необходимо декларировать имущество, оформленное на детей. За уклонение от подачи деклараций предусмотрены штрафы до 350 долларов.

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