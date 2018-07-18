Розница — бенефициар чемпионата

Investing.com — По данным Росстата, в июне оборот российской розничной торговли составил 2561,1 млрд руб., увеличившись по отношению к июню 2017 года на 3%. Это больше среднего роста в Iполугодии 2018 года, составившего лишь 2,6%.

Одним из факторов такого роста стал Чемпионат мира по футболу. По оценкам Сбербанка (MCX:SBER), в период проведения чемпионата в европейской части России иностранцы потратили около $1,5 млрд — вдвое больше, чем в ходе проходившего в 2017 году Кубка конфедерации. По данным Bloomberg, из стран, принимавших предыдущие три чемпионата, ощутимый подъем розничной торговли в этот период испытала только ЮАР

Основной рост пришелся на продажи торговых организаций — они выросли на 3,6%. При этом продажи в продуктовой рознице выросли лишь на 2,4% –что логично, поскольку иностранцы в основном питались в ресторанах. Тем не менее, продажи сети Перекресток в городах проведения чемпионата выросли на 45-63%, об аналогичных результатах сообщили Магнит (MCX:MGNT) и Лента (MCX:LNTADR), продажи в сети М. Видео (MCX:MVID) выросли на 20%, сообщает Bloomberg . А вот на рынках и ярмарках, наоборот, был отмечен спад на 5,8%.

В то же время индекс потребительских настроений, по данным ЦБ, в июне снизился со 106 сразу до 93 — наименьшего значения за предыдущие 11 месяцев. Это можно связать с разовыми выплатами перед президентскими выборами — в мае, сразу после выборов, индекс достигал 106, но эйфория быстро прошла, а также с ожиданием роста цен в связи с грядущим повышением НДС.