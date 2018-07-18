Investing.com — По данным Росстата, в июне оборот российской розничной торговли составил 2561,1 млрд руб., увеличившись по отношению к июню 2017 года на 3%. Это больше среднего роста в Iполугодии 2018 года, составившего лишь 2,6%.
Одним из факторов такого роста стал Чемпионат мира по футболу. По оценкам Сбербанка (MCX:SBER), в период проведения чемпионата в европейской части России иностранцы потратили около $1,5 млрд — вдвое больше, чем в ходе проходившего в 2017 году Кубка конфедерации. По данным Bloomberg, из стран, принимавших предыдущие три чемпионата, ощутимый подъем розничной торговли в этот период испытала только ЮАР.
Основной рост пришелся на продажи торговых организаций — они выросли на 3,6%. При этом продажи в продуктовой рознице выросли лишь на 2,4% –что логично, поскольку иностранцы в основном питались в ресторанах. Тем не менее, продажи сети Перекресток в городах проведения чемпионата выросли на 45-63%, об аналогичных результатах сообщили Магнит (MCX:MGNT) и Лента (MCX:LNTADR), продажи в сети М. Видео (MCX:MVID) выросли на 20%, сообщает Bloomberg. А вот на рынках и ярмарках, наоборот, был отмечен спад на 5,8%.
В то же время индекс потребительских настроений, по данным ЦБ, в июне снизился со 106 сразу до 93 — наименьшего значения за предыдущие 11 месяцев. Это можно связать с разовыми выплатами перед президентскими выборами — в мае, сразу после выборов, индекс достигал 106, но эйфория быстро прошла, а также с ожиданием роста цен в связи с грядущим повышением НДС.
«Рост в 3% для меня был ожидаем, и понятно, что он пришелся на организованную розницу — приезжающие туристы вряд ли делали покупки на ярмарках. И так же понятно, что чемпионат — временный фактор. Тем не менее, я не исключаю, что рост в 3% сохранится и дальше: годовой рост розничного кредитного портфеля вырос до 19%, а пока розница растет ниже 16-18% кредиты скорее используются на погашение ранее взятых. Сейчас мы точно выше этого интервала, прирост направляется также на чистое потребление, так что эффект стимулирования потребительской активности должен проявиться, — говорит главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. — Однако большой вопрос, отразится ли это на динамике ВВП. Если потребление будет стимулировать рост импорта, то влияние будет меньше. Если потребитель будет больше ориентирован на отечественные товары, то это может отразиться и на росте ВВП. В Iквартале рост импорта год к году был около 19%, во втором — только 9%. Возможно, сейчас он опять начнет ускоряться».