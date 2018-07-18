Глава региона: «Призываю жителей Тольятти принимать активное участие в контроле качества благоустройства»

«Не случайно президент РФ Владимир Владимирович Путин , понимая это, выделяет средства из федерального бюджета на благоустройство городов и сел по всей России . При том, что это задача даже не региональной власти, и уж тем более не федеральной, а в первую очередь — муниципальной. Но тема благоустройства настолько волнует людей, что деньги выделяют из федерального бюджета», — подчеркнул глава региона.

Только за 2018 г. в Самарской области будет приведено в порядок 398 дворовых территорий. В том числе, в Тольятти облагородят 42 дворовых территории в рамках программы «Комфортная городская среда». Еще по 55 дворам решаются вопросы с обустройством качественного дорожного покрытия.

"97 дворов приведут порядок только за счет федеральных и региональных средств, а еще муниципалитет выделяет средства. Соответственно, совершенно точно общая цифра выходит далеко за 100 дворов. Эта работа крайне важна, и Тольятти здесь является приоритетным городом", — пояснил Дмитрий Азаров

В 2018 г. всем исполнителям поставлены жесткие сроки по благоустройству. Все работы должны быть выполнены до 1 сентября.

"В прошлом году, к сожалению, в ряде муниципальных образований, в том числе в Самаре , эта работа была провалена. Часть средств с Самары сняли и передали в Тольятти. И здесь жители вместе с муниципальной властью с задачей справились", — прокомментировал глава региона.

Указанные сроки завершения работ касаются не только дворов, но и общественных пространств, отметил Дмитрий Азаров. При этом 13 муниципальных образований (и малые города, и муниципальные районы) уже завершили все работы по формированию комфортной городской среды в 2018 году.

"Я призываю жителей города принимать активное участие и в самих работах, и в контроле качества, потому что без общественного внимания нельзя обойтись. Без подписей старшего по дому, общественного совета работы не должны приниматься", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По мнению главы региона, проведенная работа по благоустройству должна радовать людей, которые живут в этих дворах. Ведь вся эта работа нацелена на благо жителей.