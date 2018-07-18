На улицах Сочи заметили четырехлетнего медведя

Сочи на камеры видеонаблюдения попал необычный прохожий — бурый медведь. На кадрах видно, как он по-хозяйски бегает мимо отелей, передает «МИР 24».

Местные жители говорят, что это не первый его визит. Медведь повадился искать здесь пропитание этим летом, его интересуют сезонные ягоды и фрукты. Животное часто бродит по окрестным огородам, а однажды даже забралось в курятник. Ему примерно четыре года, и аппетит у него уже не детский.

Как шутят в соцсетях, ничего удивительного здесь нет, ведь чемпионат мира закончился, и теперь россияне могут спокойно выгуливать домашних питомцев.