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На улицах Сочи заметили четырехлетнего медведя
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На улицах Сочи заметили четырехлетнего медведя 

Мир24 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Сочи на камеры видеонаблюдения попал необычный прохожий — бурый медведь. На кадрах видно, как он по-хозяйски бегает мимо отелей, передает «МИР 24».
Местные жители говорят, что это не первый его визит. Медведь повадился искать здесь пропитание этим летом, его интересуют сезонные ягоды и фрукты. Животное часто бродит по окрестным огородам, а однажды даже забралось в курятник. Ему примерно четыре года, и аппетит у него уже не детский.
Как шутят в соцсетях, ничего удивительного здесь нет, ведь чемпионат мира закончился, и теперь россияне могут спокойно выгуливать домашних питомцев.
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