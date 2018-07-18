Почему викинги почитали воронов, а варяги — соколов

Понятия «викинг» и «варяг» имеют абсолютно разное происхождение. Большинство историков считают, что «викинг» берет свое начало от слова «vík», которое переводится с древненорвежского как «бухта» или «фьорд». Однако существуют и другие версии. [С-BLOCK]

Так, доктор исторических наук Т. Джаксон утверждает, что название «викинг» произошло от латинского «vicus» — небольшое поселение ремесленников и торговцев. Это слово употреблялось еще в Римской Империи. Подобные поселения нередко находились на территории военных лагерей. Шведский ученый Ф. Аскерберг заявлял, что основой для существительного «викинг» послужил глагол «vikja» — покидать, поворачивать. Согласно его гипотезе, викинги — это люди, которые покинули родные места для того, чтобы добыть средства к существованию. Земляк Аскерберга исследователь Б. Даггфельдт предполагал, что слово «викинг» имеет много общего с древнескандинавским словосочетанием «vika sjóvar», означавшим «отрезок между сменой гребцов». А потому в первоначальном варианте термином «víking», скорее всего, называли дальнее странствие по морю, предполагающее частую смену гребцов. [С-BLOCK]

Версию о происхождении термина «варяг» одним из первых высказал Сигизмунд фон Герберштейн, австрийский посол, историк и писатель. Он предположил, что наименование «варяг» связано с городом Вагрия, где обитали вандалы. От названия жителей этого города «вагров» и произошло выражение «варяги». Много позже русский историк С. Гедеонов посчитал, что слово «warang», означающее меч и обнаруженное им в балтийско-славянском словаре Потоцкого, как нельзя лучше подходит на роль первоисточника термина. Многие историки связывают «варяга» с древнегерманским «wara» — клятва, обет, присяга. А языковед М. Фасмер считал прародителем «варяга» скандинавское понятие «váringr» — верность, ответственность. [С-BLOCK]

Понятия «викинг» и «норманн», по мнению историков, отождествлять не следует, так как норманны — это народность, в то время как викинги — скорее, просто образ жизни. Об этом, в частности, говорят и ирландские исследователи Ф. Бирн и Т. Пауэлл. Бирн в своей книге «Новый взгляд на историю Ирландии эпохи викингов» утверждает, что приравнивать к термину «викинг» можно только термин «пират». Потому как именно грабежи являлись основным источником дохода викингов. Викинги не отличались оседлостью и не соблюдали законы. [С-BLOCK]

Варяги же являлись своеобразным социальным пластом общества. Этакие воины по найму, охранявшие границы Византии от набегов тех же викингов. Старшая дочь византийского императора Алексея Комнина Анна написала о варягах в своем труде под названием «Алексиада». Принцесса утверждала, что варяги понимают свою службу по защите государства и его главы как передающийся по наследству почетный долг.

Также варягами называли и мирных купцов, которые возили товар по пути, именуемому в то время «из варяг в греки». Этот путь пролегал по воде из Балтийского моря в Черное и Средиземное моря. Причем, Балтийское море тогда носило другое название — Варяжское. А, по мнению советского историка А. Кузьмина, варягами раньше называли абсолютно всех жителей морского побережья.

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Викинги, без сомнения, считавшие себя воинами, но никак не пиратами, поклонялись богу Одину, как и все скандинавы. Вечными спутниками Одина были вороны — птицы, которых не жаловали на Руси из-за их склонности к пожиранию падали. Кроме того русские издревле считали воронов символами всевозможных темных сил. Но именно ворон был изображен на флаге, украшавшем корабль знаменитого вождя викингов Рагнара Лодброка.

Священной птицей для варягов был сокол, который честно охотился за живой добычей. Сокол являлся птицей самого Перуна — языческого славянского бога, в которого и верили варяги. Издревле сокол почитался как образ мужества, достоинства и чести.