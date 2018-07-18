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Пермяков приглашают бесплатно заниматься физкультурой с тренером. Карта площадок во всех районах
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Пермяков приглашают бесплатно заниматься физкультурой с тренером. Карта площадок во всех районах 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Спектр занятий — от скандинавской ходьбы до боевых искусств В каждом районе Перми есть площадка, на территории которой может заниматься физкультурой любой желающий. Спектр видов спорта широк — от оздоровительной физкультуры и скандинавской ходьбы до гребли и боевых искусств. Многие из площадок предоставляют тренера. Все занятия — бесплатные. Площадки есть во всех районах города. 59.ru составил интерактивную карту. Ищите то место для занятий физкультурой, которое ближе к вашему дому. На карте указаны площадки, на которые может прийти любой желающий. В выпадающем окне при выборе интересующей площадки можно увидеть адрес и вид спорта, которым можно там заниматься.
В начале июля 2018 года корреспонденты 59.ru тестировали беговые дорожки самых популярных стадинов города.
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