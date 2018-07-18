Молодежный форум «Александрова гора» «оживит» для студентов историю России

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Третий молодежный форум «Александрова гора» пройдет 19-29 июля в одноименном культурно-историческом парке на берегу Плещеева озера в Ярославской области , его цель — «формирование у молодежи интереса к истории своей страны, национальным традициям и культуре», сообщили в среду на пресс-конференции организаторы форума.

Мероприятия приурочены к предстоящему в 2021 году празднованию 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского . По информации президента «Московской дирекции фестивально-концертных проектов авторской песни „Стольный град“ Михаила Грушина, участниками форума станет около 250 молодых юристов и историков со всей страны.

»Это студенты из порядка 30 регионов России , представляющие все ведущие вузы, где есть юридический, гуманитарный профиль, военные институты… Традиционно мы набираем не более 250 человек", — рассказал Грушин.

Для участников форума будет организован палаточный лагерь. Студентов ожидают различные лекции, семинары, мастер-классы (например, стрельба из лука, метание копья, фехтование на мечах) и встречи с известными государственными и общественными деятелями, познавательные экскурсии и военно-исторические реконструкции.

"Так, 28-го июля, как положено по истории, произойдет высадка «шведов», только теперь уже на берег Плещеева озера, и вечером — «Невская битва», то, как мы это себе представляем. Ожидаются очень интересные мероприятия, мы всех приглашаем, потому что вот так пощупать руками 12-13 век — это очень интересно, особенно для студентов", — сказал Грушин.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда , принимавший участие в двух первых форумах, отметил, что особое место на мероприятии отводится духовно-нравственной и патриотической тематике. «Это действительно неформальная, живая и очень интересная для ребят история», — сказал Легойда.

Говоря о главной теме форума, глава синодального отдела заметил, что эта площадка помогает молодым понять не только, кто такой Александр Невский, но и «кто такие они сами».

Исполнительный директор Ассоциации юристов России Станислав Александров в свою очередь подчеркнул, что на форуме обсуждается широкий спектр вопросов: «юридическое воспитание современной молодежи, знаковые события российской истории, становление российской государственности».

"Страницы учебника истории государства и права России как бы оживают… И совершенно по-другому воспринимаешь те или иные исторические факты, события. Ну а если ты еще воочию видишь, как это все разворачивалось, — это мотивирует студентов к тому, чтобы интересоваться историей государства Российского", — резюмировал ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев

Организатор форума — ярославская региональная общественная организация «Центр духовного и культурного возрождения „СтратилатЪ“». Мероприятие проводится при поддержке правительства Ярославской области, министерства культуры РФ, синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Ассоциации юристов России, Национального парка «Плещеево озеро».