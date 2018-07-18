Ещё
МОК добавил новые дисциплины в программу зимней Олимпиады 2022 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МОК добавил новые дисциплины в программу зимней Олимпиады 2022 года 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Международный олимпийский комитет принял решение добавить пять новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, передает ТАСС
В программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанные эстафеты в шорт-треке.
Зимние Олимпийские игры 2022 (официальное название XXIV Зимние Олимпийские игры) — 24-е по счёту зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 31 июля 2015 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре столицей проведения Олимпийскиx игр был назван Пекин, который станет первым городом, принимавшим и летние, и зимние олимпийские игры. Китайская столица станет первым городом, где проходили летние и пройдут зимние игры.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Член-корреспондент РАН назвал несущественным отличие комплекса «Кинжал» от «Искандера» Сенатор: Замечания Счетной палаты по пенсионной реформе устранят до второго чтения Адвокат рассказал, почему Дрыманов отказался от защиты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»83
Азовское море предложили заминировать210
Греция парировала выпад России79
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры267
Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа67
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение