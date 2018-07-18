МОК добавил новые дисциплины в программу зимней Олимпиады 2022 года

Международный олимпийский комитет принял решение добавить пять новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, передает ТАСС

В программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанные эстафеты в шорт-треке.