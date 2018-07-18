«Знак уважения» — эксперт о всероссийской «Коробке новорожденного»

Министерство промышленности и торговли России уже подготовило список вещей для подарочных наборов новорожденным страны. Акция должна выйти за пределы отдельных регионов до 2020 года. Директор Института демографической безопасности, писатель и член правления Российского детского фонда Ирина Яковлева в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказала, как, по ее мнению, акция «Подарок новорожденному» может повлиять на демографию в стране.

— Все, что способствует уважению к материнству, к семье, соответственно, к рождаемости, повысит ее, потому что молодые люди, а родители — это, как правило, люди молодые, очень реагируют на то, что модно, а что немодно. Когда они видят, что рождение ребенка как-то отмечается государством, они понимают, что это тренд, как теперь говорят. А им хочется быть в тренде. Поэтому мне кажется, что это очень хорошо, что такое придумали, — считает эксперт.

Москве практика одаривания молодых родителей уже есть. В набор входит всего 44 предмета — это и верхняя одежда, и повседневные вещи ля малышей, постельные принадлежности, посуда и косметика. Все, разумеется, нужное в первые дни жизни и имеющее сертификаты качества.

Но может ли коробка с вещами, хоть и полезными, стимулировать рождаемость? Ведь государственные меры по обеспечению молодых семей, так или иначе, направлены на демографический подъем, а не являются актом доброй воли властей.

— Кажется, что это ерунда, но очень влияет. Не потому, что люди не в состоянии сами купить набор из каких-то элементарных вещичек для малыша, хотя это сегодня дорого довольно, но как-то на это всегда у людей находятся деньги, а дело в том, что это знак уважения к рождению нового человека, то есть к рождаемости, — уверена Медведева.

Ранее Пятый канал сообщал, что итоговый перечень предметов будет определен с учетом мнений педиатров и родительского сообщества. Сейчас в подарочную коробку планируется вложить одеяло, боди, пеленку, комбинезон, ползунки, полотенце, распашонку, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детскую присыпку и влажные салфетки.

В подарочных наборах будут только товары отечественного производства. Финансирование программы ляжет на региональные власти.