Российские учёные создадут комплексную систему управления предприятиями 

Отечественные инженеры разработают инновационную управленческую систему, которая сможет контролировать все производственные процессы, сообщает «Русская планета».
Новая программа будет анализировать ситуацию на каждом этапе производства продукции. В частности, искусственный интеллект сможет составить макет будущего изделия, определить план его изготовления, оказать содействие в разработке и даже последующей утилизации товара.
Наконец, программа будет контролировать работу кадров на предприятии, заниматься маркетингом, а также быстро подстраиваться под потребности рынка в зависимости от конъюнктуры и плавно менять параметры продукции.