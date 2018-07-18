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Российские учёные создадут комплексную систему управления предприятиями
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Российские учёные создадут комплексную систему управления предприятиями 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Отечественные инженеры разработают инновационную управленческую систему, которая сможет контролировать все производственные процессы, сообщает «Русская планета».
Новая программа будет анализировать ситуацию на каждом этапе производства продукции. В частности, искусственный интеллект сможет составить макет будущего изделия, определить план его изготовления, оказать содействие в разработке и даже последующей утилизации товара.
Наконец, программа будет контролировать работу кадров на предприятии, заниматься маркетингом, а также быстро подстраиваться под потребности рынка в зависимости от конъюнктуры и плавно менять параметры продукции.
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