Воронежец не смог выехать из страны из-за штрафа в 10 тысяч рублей

Житель Семилукского района не смог выехать из страны из-за того, что не оплатил уголовный штраф в размере 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

По решению суда местный житель должен был оплатить уголовный штраф. Судебные приставы предупреждали мужчину о запрете на выезд из страны, пока он не расплатится с долгами. Но местный житель проигнорировал предупреждения.

Когда должник собрался к родственникам в другую страну, на пропускном пункте его остановили. В итоге, на следующий день он оплатил штраф, но запланированная поездка уже была сорвана.