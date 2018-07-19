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Воронежец не смог выехать из страны из-за штрафа в 10 тысяч рублей
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Воронежец не смог выехать из страны из-за штрафа в 10 тысяч рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Житель Семилукского района не смог выехать из страны из-за того, что не оплатил уголовный штраф в размере 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.
По решению суда местный житель должен был оплатить уголовный штраф. Судебные приставы предупреждали мужчину о запрете на выезд из страны, пока он не расплатится с долгами. Но местный житель проигнорировал предупреждения.
Когда должник собрался к родственникам в другую страну, на пропускном пункте его остановили. В итоге, на следующий день он оплатил штраф, но запланированная поездка уже была сорвана.
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