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Розенбаум прокомментировал слова нашедшего у него рак Кобзона
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Розенбаум прокомментировал слова нашедшего у него рак Кобзона 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Музыкант Александр Розенбаум прокомментировал слова певца Иосифа Кобзона о том, что якобы лечился в онкобольнице. Автор-исполнитель сообщил в Instagram, что с его здоровьем все в порядке.
«Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может», — подчеркнул Розенбаум.
18 июня в эфире программы «Пусть говорят» Кобзон заявил, что Розенбаум на ряду с Игорем Крутым и Александром Буйновым лечился в онкологической клинике на Каширке. Артист также заявил, что больной раком актер Николай Караченцев безнадежно болен, и что у него «изъято две трети мозга».
Александр Розенбаум — народный артист России, автор таких песен, как «Гоп-стоп», «Извозчик», «Налетела грусть» и «Утиная охота». Он также снимался в фильмах «Не хлебом единым», «Чтобы выжить» и «Афганский излом».
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