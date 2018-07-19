Розенбаум прокомментировал слова нашедшего у него рак Кобзона

Музыкант Александр Розенбаум прокомментировал слова певца Иосифа Кобзона о том, что якобы лечился в онкобольнице. Автор-исполнитель сообщил в Instagram, что с его здоровьем все в порядке.

«Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может», — подчеркнул Розенбаум.

18 июня в эфире программы «Пусть говорят» Кобзон заявил, что Розенбаум на ряду с Игорем Крутым и Александром Буйновым лечился в онкологической клинике на Каширке. Артист также заявил, что больной раком актер Николай Караченцев безнадежно болен, и что у него «изъято две трети мозга».