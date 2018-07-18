Кобзон рассказал об онкологическом заболевании Розенбаума

Кобзон отметил, что рекомендовал многим онкобольным клинику на Каширке, где регулярно проходит обследование. «Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология?» — цитирует певца издание StarHit.

Певец и депутат, который сам в течение долгих лет борется с онкологией, также призвал всех как можно чаще проходить обследования.

Сам Александр Розенбаум пока никак не комментировал заявление Иосифа Кобзона.