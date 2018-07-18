Ещё
Андрей Таратухин и Вячеслав Белов продолжат выступать в составе чемпиона Румынии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андрей Таратухин и Вячеслав Белов продолжат выступать в составе чемпиона Румынии 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник Вячеслав Белов и нападающий Андрей Таратухин, известные по выступлениям за ряд клубов КХЛ, заключили новые контракты с румынским клубом «Чиксереда». В минувшем сезоне они выиграл с ним чемпионат страны.
35-летний Таратухин в 37 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18 набрал 42 (8+34) очка, а в 9 матчах плей-офф забросил 4 шайбы и сделал 7 передач.
35-летний Белов отличился 7 раз и сделал 18 передач в 36 играх гладкого чемпионате, в плей-офф дважды забросил и трижды помог отличиться партнёрам в 9 встречах.
Ранее стало известно о новом контракте ещё одного российского хоккеиста — нападающего Петра Счастливого.
Чемпионат.com: последние новости
Англоязычные комментаторы посоревнуются с ботами OpenAI СМИ: «Реал» летом заплатит за Куртуа € 35 млн Защитник «Зенита» Илья Скроботов – первый автор гола 2000 г.р. в РФПЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»83
Азовское море предложили заминировать210
Греция парировала выпад России79
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры267
Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа67
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение