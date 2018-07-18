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Московские студенты задыхаются в своих аудиториях
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Московские студенты задыхаются в своих аудиториях 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Соседство производства с жилыми домами и учебными учреждениями — привычная для нашей столицы история в отличие от европейских стран, где промзоны в основном вынесены за черту города. Но для Московского университета имени С. Ю. Витте, расположенного рядом с промзоной — территорией ЗИЛа, которая теперь занята арендаторами всех видов и мастей, — это стало настоящим адом благодаря компании, занимающейся производством и транспортировкой бетонных смесей.
Стою на автобусной остановке напротив здания университета во Втором Кожуховском проезде — и вдыхаю запах ремонта. Но ремонта рядом нет: «аромат» распространяется от проезжающих одна за другой бетономешалок. Тут же газон с зеленой травкой, и все бы хорошо: видно, что «Жилищник» свою работу выполняет, улицу чистит, ухаживает за деревьями, да только вся ухоженность покрыта тонким слоем белой пыли. На лавочку не сесть — все белое, а напротив — окна университета, также до непрозрачности «припудренные». Через пятнадцать минут в горле начинает першить…
Само производство с вузом не соприкасается, проблема — в транспортировке бетона под университетскими окнами. Машины едут одна за другой, оставляя новую пыль и поднимая в воздух уже накопленную. Сотрудники и студенты вот уже три года — с момента появления экологически вредного арендатора — ведут эпистолярную и лабораторную борьбу за возможность дышать чистым воздухом. Коллективные письма студентов, обращения администрации вуза в префектуру, обследование экологического состояния территории — все было сделано. Анализы проводила испытательная лаборатория при МГУ. По данным замеров воздуха, взятого специалистами в трех точках, были выявлены значительные превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, в одной из точек — аж в 70 раз! И в такой обстановке рядом идут занятия…
Руководитель службы безопасности и внутреннего контроля вуза Алексей Яковец рассказал, что учащиеся всерьез обеспокоены этой проблемой, боятся за свое здоровье и жизнь:
— В сухую погоду окна в аудиториях не открыть — все покрывается пылью. Также выглядят припаркованные рядом автомобили. Университет неоднократно обращался с просьбой установить на предприятии пункты мойки колес выезжающих машин, но этого так и не удалось добиться. Районная управа уже полгода назад направила обращение в административно-техническую инспекцию ЮАО для принятия мер, но… Наступило лето, а пыльные облака так и витают в воздухе. Все усилия администрации вуза пока привели к тому, что местные власти самым тщательным образом стали следить за уборкой окрестных улиц. Но проедет бетономешалка, подмигнет фарой — и сизифов камень катится с горы…
Есть у студентов и преподавателей одна надежда: осенью откроется новая дорога, которая позволит транспорту выезжать с предприятия, минуя путь мимо университета. Но кто сказал, что так и будет? Кто обяжет транспорт поменять направление? И почему, если так вопиюще нарушены санитарные и экологические нормы.
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Карельские вести: последние новости
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