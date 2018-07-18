Французская революция: как Людовика XVI сменил Наполеон Бонапарт

Десять лет народ Франции воевал, руководствуясь знаменитой формулой «Liberté, Égalité, Fraternité». Кровавые перевороты, масса людей, отправленных на гильотину, казнь короля Людовика XVI и главного революционера Максимилиана Робеспьера, войны с соседними государствами — все это и многое другое уместилось в крохотный по историческим меркам срок с 1789 по 1799 годы

С чего все началось?

В конце 80-х годов 18-го столетия Францию поразил экономический кризис. Собственное производство оказалось не в состоянии конкурировать с товарами из Англии , а из-за природных катаклизмов погибли посевы и виноградники. Денег на восстановление не было, поскольку королевский двор сильно потратился на войны, оказавшиеся провальными и поддержку заокеанской революции.

Правительство видело один выход из катастрофы — лишить всех налоговых привилегий первое и второе сословия. Но дворянские парламенты встали на дыбы и не позволили хоть в чем-то ущемить себя.

Пришлось в экстренном порядке созвать Генеральные штаты, куда вошли представители всех трех сословий. Но любое собрание напоминало сюжет басни Крылова «Лебедь, рак и щука». Бедное дворянство требовало финансовой помощи и надеялось на ограничение королевской власти. Крестьяне просили землю в собственность, а заодно лишь привилегий элиту. А горожане высказывались за равенство перед законами, вне зависимости от сословия.

От слов к делу

5 мая 1789 года в Версале началось заседание Генеральных штатов, которое и стало катализатором всех последующих событий. Три сословия никак не могли между собой договориться. А правительство вообще вынесло на рассмотрение лишь проекты возможного финансового преобразования.

В середине июня к активным действиям перешли представители третьего сословия. Они объявили себя представителями всей французской нации, став депутатами Национального собрания и пообещали разработать новую конституцию. Правда, вскоре они переименовались в Учредительное собрание и объявили, что ратуют за смену государственного строя.

Кто-то пустил слух, что король решил разогнать Учредительное собрание и отдал приказ войскам идти на Версаль. Горожане возмутились. Началось восстание.

Официальной начальной точкой Великой французской революции считается 14 июля — день взятии Бастилии. Никакого особого толка от этого не было, народ просто хотел разжиться оружием. Но на Людовика это произвело сильное впечатление. Король, стараясь избежать кровопролития, проявил слабость, отдав власть в руки Учредительного собрания. Итог очевиден: крестьяне получили свободу, а два сословия потеряли привилегии. [С-BLOCK]

В конце августа Учредительное собрание утвердило Декларацию прав человека и гражданина, но требовалось, чтобы ее одобрил непосредственно монарх. К Версалю отправилась толпа, чтобы заставить Людовика перебраться в Париж. Король согласился, убив таким образом абсолютную монархию. Этот факт Учредительное собрание вскоре внесло в конституцию.

Теперь законы в стране одобряло специальное Законодательное собрание. Король стал обычным чиновником, которым «рулил» народ. А эти самые чиновники и священники теперь избирались. Более того, все имущество церкви быстренько национализировали и распродали. По Декларации прав человека все «люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Заодно была закреплена свобода слова, печати и вероисповедания.

Интересно вот что еще: формула «Liberté, Égalité, Fraternité», принадлежащая Максимилиану Робеспьеру, была заготовлена для важной речи. Но революционер ее так и не произнес. А «Свобода, равенство, братство» ушло в народ 5 декабря 1790 года.

Казнь короля и свержение конституционной монархии

Французская аристократия, массово эмигрировавшая из страны, не сидела сложа руки. Под ее давлением король Пруссии Фридрих Вильгельм II и император Священной Римской империи Леопольд II пообещали помочь (даже войсками) королю Франции. Этим воспользовались сторонники республики — жирондисты. Они сумели убедить Законодательное собрание в целесообразности военных действий против Австрии

Началась война. Вот только протекала она не по сценарию французов. Когда чаща терпения дала течь, жирондисты во всех неудачах обвинили короля. Людовика посчитали предателем национальных интересов. Его арестовали, а Законодательное собрание распустили (как орган, который не справился с возложенными на него обязанностями).

Чтобы принять новую конституцию, жирондисты «сколотили» Национальный конвент. Он-то и провозгласил, то Франция отныне — республика. А несчастного короля вскоре казнили.

Эти события оттеняет появление марша Клода Жозефа Руже де Лиля. 25 апреля 1792 года он написал Марсельезу, которая спустя 3 года стала национальным гимном Франции.

«Смутные времена»

Но, вопреки ожиданием, казнь короля никак не повлияла на ситуацию как в стране, так и на поле боя. И там, и там Франция продолжала терпеть неудачи. Кризис лишь усугублялся. От осознания собственной беспомощности Конвент пошел на радикальные меры — создал Революционный трибунал. Новый орган отвечал за судебные процессы над «предателями, заговорщиками и контрреволюционерами». Вслед за ним появился Комитет общественного спасения. Этот государственный аппарат вел внешнюю и внутреннюю политику страны. Но внутри самого Комитета царила раздробленность. Многие были недовольны политикой жирондистов. Особенно их главные оппоненты — монтаньяры. Воспользовавшись моментом, они настроили против сторонников республики нищих горожан.

План сработал на все «сто». 31 мая 1793 года народная толпа признала жирондистов предателями «светлых идей». Спустя несколько дней почти все они оказались под арестом. А 31 октября многих отправили на гильотину по решению Революционного трибунала.

Но из-за этого обстановка только ухудшилась. Франция оказалась в буре гражданской войны. Монтаньяры, почувствовав растущую силу, под шумок принялись избавляться от соперников, приговаривая их к казни. И хоть в конце 1793 года ситуация в стране начала успокаиваться, монтаньяры не сбавляли обороты террора. Так, например, они приняли «Закон о подозрительных». Он предписывал арестовывать всех людей, которые не обвинялись ни в каком преступлении, но теоретически могли его совершить. [С-BLOCK]

27 июля 1794 года (9 термидора II года по революционному календарю) Максимилиан Робеспьер и большинство его сторонников были арестованы. На следующий день их казнили.

Внезапный переворот пошел Франции на пользу. Термидорианцы (участники переворота) быстро объявили амнистию и отказались от политики террора.

В августе 1795 года произошло знаковое событие — Конвент все-таки принял новую конституцию. Отныне законодательная власть переходила в руки 2-палатному Законодательному корпусу. А исполнительную доверили Директории.

Но слабые успехи в стабилизации экономической и политической обстановки привели к новой волне бунтов. Главный из которых возглавил генерал Наполеон Бонапарт. Благодаря военным успехам в Италии он стал очень популярным у народа, поэтому ему никто не мешал реализовывать свои амбициозные планы. [С-BLOCK]

4 сентября 1797 года он совместно с Директорией объявил в столице военное положение и отменил результаты выборов в Законодательный корпус практически по всем регионам страны. Но у Наполеона оставались сильные враги — роялисты. И их требовалось устранить.

18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 года) Бонапарт и два директора провернули очередной государственный переворот. Его итог: Директория потеряла власть. На ее месте появилось Консульство, состоящее из 3 человек (Наполеон и два его помощника).

Это событие считается финальной точкой в истории Великой французской революции. Десять лет борьбы за «свободу, равенство и братство» завершились приходом к власти даже не короля, а будущего императора.