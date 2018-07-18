Ещё
Премьер Косова надеется, что визовый режим с ЕС отменят до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Косова надеется, что визовый режим с ЕС отменят до конца года 

ТАСС 1 час назад
БЕЛГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Премьер самопровозглашенного Косова Рамуш Харадинай выразил надежду на то, что процесс визовой либерализации автономного сербского края с ЕС завершится до конца года. С таким заявлением Харадинай выступил в среду после сообщения Еврокомиссии (ЕК) о том, что Косово выполнило все условия для визовой либерализации.
"Это доказательство того, что страна движется к полной интеграции с евроатлантическими структурами", — цитирует Харадиная телеканал RTK. Премьер подчеркнул, что «правительство Косова ожидает поддержки инициативы Еврокомиссии в Европейском парламенте и Евросовете, чтобы свободное передвижение стало возможным до конца года».
Ранее пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что власти непризнанного Косова достигли прогресса в процессе ратификации демаркационного соглашения с Черногорией, а также в борьбе с преступностью и коррупцией, и теперь автономный сербский край отвечает требованиям Евросоюза для либерализации визового режима.
В марте 2018 года парламент Косова с восьмой попытки ратифицировал соглашение о демаркации границы с Черногорией. ЕК провела в мае техническую проверку в непризнанной республике и подтвердила, что власти Косова установили и усилили контроль, касающийся организованной преступности и коррупции.
ТАСС: последние новости
Мосгоризбирком получил от КПРФ заявку на референдум против пенсионной реформы Глава ФРС: госдолг США растет быстрее, чем экономика страны Источник: погибшие при взрыве в Петербурге были трудовыми мигрантами из Средней Азии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»83
Азовское море предложили заминировать210
Греция парировала выпад России79
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры267
Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа67
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение