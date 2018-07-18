Премьер Косова надеется, что визовый режим с ЕС отменят до конца года

БЕЛГРАД, 18 июля. / ТАСС /. Премьер самопровозглашенного Косова Рамуш Харадинай выразил надежду на то, что процесс визовой либерализации автономного сербского края с ЕС завершится до конца года. С таким заявлением Харадинай выступил в среду после сообщения Еврокомиссии (ЕК) о том, что Косово выполнило все условия для визовой либерализации.

"Это доказательство того, что страна движется к полной интеграции с евроатлантическими структурами", — цитирует Харадиная телеканал RTK. Премьер подчеркнул, что «правительство Косова ожидает поддержки инициативы Еврокомиссии в Европейском парламенте Евросовете , чтобы свободное передвижение стало возможным до конца года».

Ранее пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что власти непризнанного Косова достигли прогресса в процессе ратификации демаркационного соглашения с Черногорией , а также в борьбе с преступностью и коррупцией, и теперь автономный сербский край отвечает требованиям Евросоюза для либерализации визового режима.

В марте 2018 года парламент Косова с восьмой попытки ратифицировал соглашение о демаркации границы с Черногорией. ЕК провела в мае техническую проверку в непризнанной республике и подтвердила, что власти Косова установили и усилили контроль, касающийся организованной преступности и коррупции.