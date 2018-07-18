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Модрич во время чествования сборной Хорватии позвал на сцену ребенка с синдромом Дауна
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Модрич во время чествования сборной Хорватии позвал на сцену ребенка с синдромом Дауна 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич во время празднования второго места на чемпионате мира-2018 позвал на сцену мальчика с синдромом Дауна. Таким образом 32-летний игрок "Реала" позволил ребенку отпраздновать успех вместе с командой.
Красивый поступок от Модрича. Лука позвал на сцену мальчика с синдромом Дауна, чтобы он отпраздновал вместе со сборной Хорватии 🇭🇷👏 pic.twitter.com/I3Gp120ygO
Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 18 июля 2018 г.
В финале ЧМ-2018 хорваты проиграли Франции со счетом 2:4. Модрич был признан лучшим игроком турнира по версии ФИФА.
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