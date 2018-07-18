Сильные, потому что устойчивые

«Сильнейшая» — слово само по себе бессмысленное, если не вводить определенных критериев: по выпуску, технологиям, финансовой стабильности, по благосостоянию и так далее. По финансовой устойчивости у Китая огромное окно уязвимости. Например, там здоровенный корпоративный долг. Давно не видел цифр, но в начале года у них было 300 процентов ВВП (валовой внутренний продукт). И это означает, что, в общем, бомба может взорваться при любом заметном изменении в мировой конъюнктуре. Качнулся мировой спрос — качнулся приток инвестиций. И у них пойдут невозвраты со всеми интересными последствиями для экономики.

В России, честно говоря, полустагнационная ситуация. Мы на полтора процента ВВП в этом году выходим. Поэтому по производству нас ни в коем разе назвать лидерами нельзя. Зато у нас малая закредитованность. Мы все эти годы проводили совершенно неудовлетворительную стратегию стабилизации, когда нужно было заниматься именно развитием. Опять же, мы резервами обложены очень сильно. На опасные рубежи мы не выходим. Поэтому с точки зрения устойчивости мы можем быть сильными.

Готова ли в таком случае страна к возможному кризису? Боюсь, что нет. В лучшем случае мы готовы к кризису масштаба краха доткомов в 2000 году. Если американцам удастся пройти по тонкому канату между намечающимся перегревом и рецессией, аккуратно повысить ставки, убрав избыточные деньги с рынков, при этом не допустив переохлаждения экономики, то, возможно, произойдут коррекции явно пузырящихся финансовых рынков, например, новых технологий. Мир это почувствует в ограниченной степени через отток инвестиций с развивающихся рынков в развитые.

Еще одна новость в том, что Россия приблизилась к топ-10 экономик мира по объему ВВП. Это, как я понимаю, по курсу. По паритету покупательной способности же мы, если не ошибаюсь, где-то примерно в районе 5–6-го места болтаемся. Наш вечный конкурент — Германия . Российская экономика по паритету покупательной способности размером с немецкую.

Проблема нашей экономики в том, что у нас очень много неторгуемых товаров. В основном экспортируем сырьевые товары, оружие, энергетическое машиностроение, некоторые высокотехнологичные услуги. Вот, собственно, наш экспорт. Это, в общем-то, не огромный объем. Поэтому разумнее сравнивать по паритету покупательной способности, когда сравнивается все на все, экономика с экономикой. Но в то же время сравнивается аналитически.

История про курс — это история про динамику курса. Девальвировался рубль — мы куда-то улетели вниз. Рубль укрепился — мы летим вверх.