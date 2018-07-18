В Волгодонске военнослужащий жестоко избил женщину и мужчину

За решеткой сержант проведет полтора года

Сержант одной из донских воинских частей Иван Остапенко был признан виновным в причинении тяжкого и среднего вреда здоровью. «Защитник» Отечества избил женщину и вступившегося за нее мужчину. За свои деяния военнослужащий отправится за решетку и выплатит моральную компенсацию.

Конфликт произошел летом прошлого года возле одного из кафе Волгодонска . Ночью 2 июня Остапенко повздорил с одной из посетительниц увеселительного заведения. Неизвестно, чем именно расстроила сержанта девушка, но военнослужащий ударил ее сначала по лицу, а затем ногой по бедру.

Находившийся рядом мужчина пытался заступиться за избиваемую, однако Остапенко бросил того на землю и ударил рукой по голове. Затем еще раз «приложился» по лицу женщине, после чего та упала и сильно ударилась головой.

— В результате действий Остапенко потерпевшему причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, а потерпевшей — средней тяжести вред здоровью, — пояснили в ВСУ СК РФ.

Ростовский гарнизонный суд отправил сержанта в колонию на полтора года и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Также Остапенко придется выплатить избитому им мужчине 150 тысяч рублей, а женщине — 50 тысяч.