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В Волгодонске военнослужащий жестоко избил женщину и мужчину
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В Волгодонске военнослужащий жестоко избил женщину и мужчину 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
За решеткой сержант проведет полтора года
Сержант одной из донских воинских частей Иван Остапенко был признан виновным в причинении тяжкого и среднего вреда здоровью. «Защитник» Отечества избил женщину и вступившегося за нее мужчину. За свои деяния военнослужащий отправится за решетку и выплатит моральную компенсацию.
Конфликт произошел летом прошлого года возле одного из кафе Волгодонска. Ночью 2 июня Остапенко повздорил с одной из посетительниц увеселительного заведения. Неизвестно, чем именно расстроила сержанта девушка, но военнослужащий ударил ее сначала по лицу, а затем ногой по бедру.
Находившийся рядом мужчина пытался заступиться за избиваемую, однако Остапенко бросил того на землю и ударил рукой по голове. Затем еще раз «приложился» по лицу женщине, после чего та упала и сильно ударилась головой.
— В результате действий Остапенко потерпевшему причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, а потерпевшей — средней тяжести вред здоровью, — пояснили в ВСУ СК РФ.
Ростовский гарнизонный суд отправил сержанта в колонию на полтора года и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Также Остапенко придется выплатить избитому им мужчине 150 тысяч рублей, а женщине — 50 тысяч.
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