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Вы готовы отправиться в рай? Gamers Paradise ждёт!
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Вы готовы отправиться в рай? Gamers Paradise ждёт! 

Игромания.ру 25 минут назад
Фото: Игромания.ру
Те, кто следит за нашими новостями и трансляциями, знают, что десант Игромании уже высадился в отеле Gamers Paradise в Таиланде! Именно оттуда в ближайшие дни ведутся все прямые эфиры: передачи «Игромания утром», стримы новых и популярных игр, мини-турниры и прочие игровые развлечения.
В отеле всё обустроено так, чтобы можно было всласть отдыхать и вволю играть: роскошные номера, просторные бассейны, экзотические джунгли и игровые залы. В распоряжении гостей — полсотни мощных игровых компьютеров с гигабитным интернетом! И в этот геймерский рай может попасть любой из вас.
Конкурс «Поездка в рай» уже начался. И справиться с ним заядлому геймеру будет проще, чем нащупать WASD. Надо всего лишь ответить на вопросы об играх, имеющих отношение к тропической экзотике, летнему отдыху и прочим «горячим» радостям. Семь этапов конкурса открываются раз в два дня. А чтобы попасть в финал, надо набрать не менее двадцати баллов с первого раза. На это есть время до 29 июля.
Если же с викториной что-то не задалось, пропуск на розыгрыш можно получить благодаря передачам «Игромания утром» на нашем Twitch-канале. Они будут транслироваться из Таиланда до 27 июля, а начало утренних эфиров — в 11:00 по московскому времени.
Итоги конкурса мы подведём не позднее 31 июля. Победитель сможет провести до тридцати дней в отеле Gamers Paradise вместе со спутником или спутницей. В призовой комплект входят билеты на самолёт, трансфер до отеля, шведский стол, еженедельная вечеринка на крыше и неограниченный доступ к игровым залам.
Вы готовы отправляться в рай? Поторопитесь, он не будет ждать вас вечно!
Хочу в рай! | Узнать больше о Gamers Paradise
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