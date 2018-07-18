Глава «Ростеха» встретился с «Инженерами будущего»

В частности Сергей Чемезов поделился планами "Ростеха" к 2025 году войти в десятку крупнейших корпораций мира.

— Это очень серьезная задача, чтобы выполнить ее нужно обеспечить прирост выручки не менее 15-17% ежегодно, — пояснил Чемезов. — В условиях санкций добиваться таких показателей непросто, но мы справляемся.

Отвечая на вопрос о ходе импортозамещения в промышленности, Сергей Чемезов отметил, что уже в 2019 году продукция оборонно-промышленного комплекса России будет обходиться без комплектующих украинского производства, а в 2020 году будет окончательно завершено импортозамещение комплектующих, изготовленных в странах НАТО

Кроме того, глава «Ростеха» заявил, что не опасается новой волны «утечки мозгов» из России. По его словам, имеется обратная тенденция: ранее уехавшие из страны молодые специалисты начинают возвращаться на родину, где у них есть возможность себя реализовать.

— Здесь, в России, только корпорация «Ростех» предоставляет массу возможностей для молодых инженеров, конструкторов, ученых реализовать свои идеи. И речь не только о деньгах, но в большей мере об интересной работе, о возможностях самореализации, которые предоставляют наши предприятия. Возьмем, например, концерн «Калашников» . Каких-то пять лет назад это было убитое, банкротное предприятие. Сегодня это суперсовременное производство, новые станки, цеха.

Говоря о перспективах сотрудничества корпорации «Ростех» с Ульяновской областью , Сергей Чемезов подчеркнул, что всегда готов его развивать.

— Совсем недавно мы открыли здесь перинатальный центр и большая часть оборудования для него произведено у нас в России, прежде всего, на предприятиях Ростеха. Три года мы будем патронировать этот объект в рамках гарантийных обязательств, — напомнил Чемезов. — А что касается авиации — здесь непаханое поле, нам еще работать вместе с регионом, создавать новые самолеты, потому что более 60-70% комплектующих для них делается на предприятиях «Ростеха».

Участники форума «Инженеры будущего» активно участвовали в разговоре с главой «Ростеха», почти час задавая ему вопросы.