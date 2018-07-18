Глава «Ростеха» встретился с «Инженерами будущего» 

В частности Сергей Чемезов поделился планами "Ростеха" к 2025 году войти в десятку крупнейших корпораций мира.
— Это очень серьезная задача, чтобы выполнить ее нужно обеспечить прирост выручки не менее 15-17% ежегодно, — пояснил Чемезов. — В условиях санкций добиваться таких показателей непросто, но мы справляемся.
Отвечая на вопрос о ходе импортозамещения в промышленности, Сергей Чемезов отметил, что уже в 2019 году продукция оборонно-промышленного комплекса России будет обходиться без комплектующих украинского производства, а в 2020 году будет окончательно завершено импортозамещение комплектующих, изготовленных в странах НАТО.
Кроме того, глава «Ростеха» заявил, что не опасается новой волны «утечки мозгов» из России. По его словам, имеется обратная тенденция: ранее уехавшие из страны молодые специалисты начинают возвращаться на родину, где у них есть возможность себя реализовать.
— Здесь, в России, только корпорация «Ростех» предоставляет массу возможностей для молодых инженеров, конструкторов, ученых реализовать свои идеи. И речь не только о деньгах, но в большей мере об интересной работе, о возможностях самореализации, которые предоставляют наши предприятия. Возьмем, например, концерн «Калашников». Каких-то пять лет назад это было убитое, банкротное предприятие. Сегодня это суперсовременное производство, новые станки, цеха.
Особые возможности для самореализации открываются перед участниками форума «Инженеры будущего». Как отметил депутат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, 50 наиболее активных участников форума будутнаправлены в экспертые советы Госдумы и общественные советы при Минпромторге и других министерствах.
Говоря о перспективах сотрудничества корпорации «Ростех» с Ульяновской областью, Сергей Чемезов подчеркнул, что всегда готов его развивать.
— Совсем недавно мы открыли здесь перинатальный центр и большая часть оборудования для него произведено у нас в России, прежде всего, на предприятиях Ростеха. Три года мы будем патронировать этот объект в рамках гарантийных обязательств, — напомнил Чемезов. — А что касается авиации — здесь непаханое поле, нам еще работать вместе с регионом, создавать новые самолеты, потому что более 60-70% комплектующих для них делается на предприятиях «Ростеха».
Участники форума «Инженеры будущего» активно участвовали в разговоре с главой «Ростеха», почти час задавая ему вопросы.
VII Международноый молодежный форум «Инженеры будущего» проходит в Ульяновской области с 10 по 21 июля. Официальные организаторы и соорганизаторы мероприятия: Союз машиностроителей России, ГК «Ростех», Правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодёжи, Лига содействия оборонным предприятиям. Партнеры: ФБГОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Информационные партнеры: Молодежный медиахолдинг ТГУ «Есть talk!».