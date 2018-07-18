В Одесской области не нашли взрывчатку на базе отдыха 

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Полиция не нашла взрывчатку на базе отдыха в Одесской области, работу учреждения возобновили, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее пресс-служба полиции сообщила, что около 400 человек эвакуировали с базы отдыха в поселке Затока в Одесской области из-за сообщения о минировании.
"Проверка на базе отдыха в Белгород-Днестровском районе завершилась. Взрывоопасных веществ не найдено. Работу учреждения возобновили", — говорится в сообщении полиции в Facebook.