В Одесской области не нашли взрывчатку на базе отдыха

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости . Полиция не нашла взрывчатку на базе отдыха в Одесской области, работу учреждения возобновили, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

Ранее пресс-служба полиции сообщила, что около 400 человек эвакуировали с базы отдыха в поселке Затока в Одесской области из-за сообщения о минировании.

"Проверка на базе отдыха в Белгород-Днестровском районе завершилась. Взрывоопасных веществ не найдено. Работу учреждения возобновили", — говорится в сообщении полиции в Facebook.