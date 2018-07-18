Член-корреспондент РАН назвал несущественным отличие комплекса «Кинжал» от «Искандера»

Константин Сивков объяснил НСН, почему комплексы можно назвать практически аналогичными.

Основное преимущество новой гиперзвуковой ракеты «Кинжал», устанавливаемой на истребители МиГ-31К, перед ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер» состоит в способности поражать цель на большей дистанции. Как сообщил «РИА Новости» источник, «Кинжал» имеет дальность поражения 1,5 тысячи километров, в то время как «Искандер» только 500 километров.

По словам члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктора Мураховского, это преимущество ракеты связано не с особыми техническими характеристиками, а с законами физики. Дело в том, что ракета, запущенная с земли, как «Искандер», тратит энергию на преодоление силы земного притяжения, из-за чего её дальность становится меньше, в то время как ракета, пущенная с истребителя, может преодолеть большее расстояние.

Объяснение коллеги подтвердил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков. В эфире НСН он также рассказал о небольшом отличии «Кинжалов» от «Искандеров».

«Единственное отличие ракеты «Искандер», которая стартует с «Искандера», от ракеты, которая стартует от МиГ-31К в том, что на ракете МиГ-31К установлены держатели, с помощью которых она крепится к носителю самолёта. И второе, что у неё имеется специальный аэродинамический колпак, чтобы самолёт вместе с этой ракетой мог спокойно разгоняться до больших скоростей. Так что, по сути это абсолютно идентичный комплекс», — объяснил Сивков.