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На главной площади Ровно украинец с портретом Николая II призывал российские танки
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На главной площади Ровно украинец с портретом Николая II призывал российские танки 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Ровенской области Оксану Юрченко-Погореляк.
«71-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас проживает в Почаеве Тернопольской области, в первой половине дня 18 июля напротив площади Независимости в Ровно держал в руках портрет Николая II и выкрикивал, что ждет российские танки, и оскорблял украинцев», — говорится в сообщении.
По словам Юрченко-Погореляк, патрульные задержали мужчину и увезли в горотдел полиции. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве и отпустили.
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