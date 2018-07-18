На главной площади Ровно украинец с портретом Николая II призывал российские танки 

Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Ровенской области Оксану Юрченко-Погореляк.
«71-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас проживает в Почаеве Тернопольской области, в первой половине дня 18 июля напротив площади Независимости в Ровно держал в руках портрет Николая II и выкрикивал, что ждет российские танки, и оскорблял украинцев», — говорится в сообщении.
По словам Юрченко-Погореляк, патрульные задержали мужчину и увезли в горотдел полиции. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве и отпустили.