Ещё
В Минобороны рассказали о судьбе сложивших оружие боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны рассказали о судьбе сложивших оружие боевиков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам начальника российского Центра по примирению Алексея Цыганкова, в результате переговоров офицеров Центра с боевиками восторжествовал разум.
Российские военные сообщили о решении сложивших оружие боевиков в провинции Деръа присоединиться к борьбе против ИГИЛ* и «Джабхат ан-Нусры»*. Об этом сообщил глава российского Центра по по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
«Боевики не просто сложили оружие. Бывшие боевики приняли решение присоединиться к сирийской армии и пойти воевать против террористов ИГИЛ* и «Джабхат ан-Нусры»*», — сказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Ранее сообщалось, что несколько тысяч боевиков при посредничестве офицеров российского Цетра по примирению враждующих сторон в Сирии сложили оружие.
*«Джебхат ан-Нусра», ИГИЛ — террористические организации, запрещенные в РФ.
ТК «Звезда»: последние новости
Очевидцы увидели необычное явление над украинским монастырем Стали известны подробности о жертвах взрыва в Петербурге «Нафтогаз» готов к мировому соглашению с «Газпромом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»83
Азовское море предложили заминировать210
Греция парировала выпад России79
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры267
Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа67
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение