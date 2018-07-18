В Минобороны рассказали о судьбе сложивших оружие боевиков

По словам начальника российского Центра по примирению Алексея Цыганкова, в результате переговоров офицеров Центра с боевиками восторжествовал разум.

Российские военные сообщили о решении сложивших оружие боевиков в провинции Деръа присоединиться к борьбе против ИГИЛ* и « Джабхат ан-Нусры »*. Об этом сообщил глава российского Центра по по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«Боевики не просто сложили оружие. Бывшие боевики приняли решение присоединиться к сирийской армии и пойти воевать против террористов ИГИЛ* и «Джабхат ан-Нусры»*», — сказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков

Ранее сообщалось, что несколько тысяч боевиков при посредничестве офицеров российского Цетра по примирению враждующих сторон в Сирии сложили оружие.