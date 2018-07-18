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Сирия захотела купить у России самолеты МС-21
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Сирия захотела купить у России самолеты МС-21 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Посол России в Сирии Александр Кинщак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Сирия планирует купить у России самолеты МС-21.
«Они заинтересованы с нашей помощью обновить свой аэропарк, причем ведут переговоры о закупке российского самолета МС-21», — сказал Кинщак, передает ТАСС.
Ранее перуанская авиакомпания Peruvian Airlines и российская компания «Гражданские самолеты Сухого» подписали соглашение о намерениях по покупке 10 самолетов SSJ-100 и 10 самолетов МС-21.
МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года. Предполагается, что после 2020 года производство самолетов МС-21 должно выйти на плановые показатели и достигнуть уровня в 40 самолетов в год.
Спрос на МС-21, который еще не вышел в серийное производство, увеличивается. Ранее Россия и Египет договорились о поставке десяти самолетов МС-21, приобрести лайнер также планируют в Танзании и Азербайджане.
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