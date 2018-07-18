Подразделения ВДВ прошли 250 километров и форсировали Дон

Под Волгоградом военнослужащие десантно-штурмового соединения дислоцируемого на территории региона прошли тактико-специальные учения.

В учениях ЮВО задействовано более 60 единиц боевой и специальной техники

Как рассказали V1.ru в пресс-службе Южного военного округа, в учениях принимали участие более 600 десантников.

— При проведении учения главное внимание было уделено отработке действий в тылу противника, организации наблюдательных постов, маскировки личного состава и военной техники, а также противодействию диверсионно-разведывательным группам. — сообщили военные.

Лучшие кадры с места событий в фоторепортаже V1.ru.

В «боевой» поход десантников напутствовал батюшка

Десантники применяли средства маскировки

Военнослужащие за время недельных учений прошли с оружием и боекомплектом 250 километров

В район сосредоточения бойцы шли комбинированным

способом

Десантники

были подняты по тревоге

Учения продлятся до конца недели

Бойцы отработали нападения диверсионно-разведывательных

групп условного противника

Боевую технику оперативно замаскировали

За ходом учений наблюдало командование

После преодоления водной преграды, военнослужащие захватили выгодные рубежи

Отрабатывалось уничтожение условного противника

Оперативное руководство осуществлялось из штаба, разбитого в палатке на берегу

Командиры подразделений получали команды по рации

Боевая машина десанта (БМД-2)

Предстояло преодолеть более 100 метров по воде

Боевые машины под маскировкой похожи на маленькие острова

"Тихий" Дон два отделения десантников преодолели на лодках

Военнослужащие на противоположном берегу должны занять выгодные огневые позиции

Форсирование прошло успешно

Десантники выполнили поставленные задачи

В штабе сверяют запланированные места высадки с фактическими

Последними переправляются «Камазы»

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