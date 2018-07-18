Москва стала вторым городом в мире по доле парков в городском пространстве

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Москва занимает второе место в мире после Гонконга по доле парков в городском пространстве. Столица России оказалась «зеленее» Лондона и Нью-Йорка . Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании одной из крупнейших международных консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG).

"Общее число парков в Москве выросло в 2 раза за последние семь лет [с 2011 года], что позволило Москве по показателю площади парков занять второе место среди сравнимых мегаполисов, обогнав Лондон и Нью-Йорк и уступая лишь Гонконгу", — отмечается в материалах компании озаглавленных как «Исследование развития комфортной городской среды в Москве и ведущих городах мира».

Из других значимых показателей исследователи назвали протяженность пешеходных зон, которая выросла в пять раз за тот же период. В четыре раза увеличилось число зданий с подсветкой. Протяженность велодорожек сравнилось с Токио и составляет 230 км.

"Благодаря проведенному благоустройству Москве удалось изменить поведение горожан", — заключают в BCG. Так, число пешеходов на благоустроенных улицах возросло в среднем в 4,5 раза, москвичи стали в 10 раз чаще ходить на фестивали, в 3,5 раза — в парки, в 23 раза чаще пользоваться велопрокатом. Помимо этого, согласно данным BCG, каждый третий житель Москвы стал заниматься спортом. Основные конкурентные преимущества Москвы среди городов мира — высокий уровень безопасности, привлекательный внешний облик города, благоустроенность общественных пространств, возможности в сфере досуга, подчеркивают исследователи.

Тем не менее, российская столица пока отстает от других мегаполисов по благоустройству и качеству жилищной инфраструктуры, говорится в докладе BCG. «Необходимо повышать качество условий проживания и уровень предоставляемых услуг, проводить информационные кампании по повышению культуры использования подъездов и дворов, а также культуру принятия решений на уровне мини-сообществ [домовых комитетов]», — рекомендуют эксперты. Городу требуется повысить внешнюю привлекательность общественных зон, создать новые места проведения досуга, цифровые приложения для общения и поиска таких точек, считают в BCG.

Если решить эти задачи, то у Москвы есть все предпосылки, чтобы к 2025 году стать самым комфортным и самым привлекательным городом мира, говорится в исследовании.