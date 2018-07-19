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Московские парки оценили
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Московские парки оценили 

Мослента 2 часа назад
Москва занимает второе место среди крупнейших мегаполисов мира по доле парков в городском пространстве. Это следует из исследования международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, о результатах которого сообщает ТАСС.
Согласно данным аналитиков, число парков в Москве выросло в два раза за последние семь лет. Кроме того, специалисты отметили протяженность пешеходных зон, которая выросла в пять раз за тот же период. Пешеходов на благоустроенных улицах стало в 4,5 раза больше, а сами москвичи стали в 3,5 раза чаще ходить в парки.
Основные конкурентные преимущества Москвы среди городов мира — высокий уровень безопасности, привлекательный внешний облик города, благоустроенность общественных пространств, возможности в сфере досуга, отмечается в исследовании.
Однако по благоустройству и качеству жилищной инфраструктуры столица России пока отстает от других мегаполисов. По мнению экспертов, городу требуется повысить внешнюю привлекательность общественных зон, создать новые места проведения досуга, цифровые приложения для общения и поиска таких точек. Если решить эти задачи, то у Москвы есть все предпосылки, чтобы к 2025 году стать самым комфортным и самым привлекательным городом мира, добавили они.
«Необходимо повышать качество условий проживания и уровень предоставляемых услуг, проводить информационные кампании по повышению культуры использования подъездов и дворов, а также культуру принятия решений на уровне мини-сообществ», — заключили специалисты.
В июле компания McKinsey & Company включила Москву в десятку мегаполисов мира с наиболее развитыми системами городского транспорта. По результатам исследования Москва оказалась на пятом месте по финансовой доступности, на втором — по эффективности, и на шестом — по развитию транспортных систем и удобству.
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