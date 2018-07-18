Ещё
Ташаев: Ребята шутят, что я своим голом скомкал «Спартаку» прошлый сезон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ташаев: Ребята шутят, что я своим голом скомкал «Спартаку» прошлый сезон 

LiveSport.Ru 38 минут назад
Фото: Sports.ru
Новичок «Спартака» Александр Ташаев, перешедший в стан красно-белых из «Динамо», поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Прошлый сезон был для меня хорошим, но это уже история. Да и в сборной сейчас будет строиться новая команда.
Все мои мысли сейчас связаны со «Спартаком». Если покажу все, что умею, то и в национальной команде для меня будут открыты двери. Важно доказать свою состоятельность в клубе.
Конкуренция меня не смущает. Каждую тренировку отрабатываю по максимуму. Хорошо понимаю: не сделаешь этого — придет человек и займет твое место.
Жду не дождусь, когда новый сезон начнется! Потому что этим летом я много времени провел на сборах — сначала с «Динамо», потом со «Спартаком».
Уже хочется принять участие в официальной игре, выйти на поле «Открытие Арены». Тем более, что у «Спартака» такая большая посещаемость.
Мечтаю скорее ощутить эту атмосферу. Первый матч будет с «Оренбургом». У нас задача одна — победа. Поэтому нам нужно стартовать успешно.
Кто-то из ребят в шутку заметил, что я скомкал тот сезон команде: на последних секундах забил гол, после чего у красно-белых началась какая-то болезнь — пропускали в концовках встреч, хотя играли хорошо.
Надеюсь, больше такого не будет. По крайней мере, сделаю все возможное, чтобы у нас все получалось.
"Спартак" — это большой клуб, который выступает в еврокубках, борется за самые высокие места в чемпионате и кубке страны.
Мечтаю расти в «Спартаке». Хочу оправдать все ожидания», — сказал Ташаев.
LiveSport.Ru: последние новости
«Кайрат» — «Энгордани». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 19 июля «Шериф» — «Торпедо» Кутаиси. Прогноз и ставки на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 18 июля СМИ: новый владелец «Милана» хочет уволить Гаттузо
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать201
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»74
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры262
Претензии к самолету Путина и другие события дня7
Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа63
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение