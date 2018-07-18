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Ученые: отсыпание на выходных может быть опасным
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Ученые: отсыпание на выходных может быть опасным 

360tv.ru 1 час назад
Ученые узнали почему отсыпаться на выходных вредно для здоровья человека. Об этом сообщил сайт «Экономика Сегодня».
Заведующий центром медицины сна клинического санатория «Барвиха» Управделами Президента РФ Роман Бузунов рассказал, что была обнаружена связь между заболеванием сахарный диабет и долгим сном в выходные дни. В это время люди спят на два часа больше, чем обычно.
«У любителей отоспаться нарушается синхронизация природных суточных ритмов с реальным режимом сна — бодрствования», — объяснил Бузунов.
В результате этого происходит сбой биоритмов, меняется процесс выработки гормонов.
По словам исследователя, избыточный сон также связывают с развитием онкологических заболеваний. Риск увеличивается, если отсыпание превысило два часа. Статистика показала, что 50% российских городов уже привыкли превышать норму сна в два с половиной часа.
Исследователи рассказали чем вредны социальные сети для подростков. За школьникам наблюдали на протяжении нескольких лет.
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