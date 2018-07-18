ТОАЗ запускает образовательный проект для людей старшего возраста 

АО «Тольяттиазот», крупнейший производитель аммиака в России, объявляет о старте с января 2019 года масштабного проекта для жителей Тольятти и Самарской области старше 50 лет.
Людям старшего поколения, заинтересованным в новой работе или трудоустройстве, возможность обучения по следующим направлениям: иностранный язык, компьютерная грамотность, основы предпринимательства, административная поддержка офиса или предприятия.
Также будет предоставлена возможность прохождения специальных адаптационных и профориентационных программ для дальнейшего трудоустройства по выбранной специальности.
Инициатива основывается на проведенном «Тольяттиазотом» исследовании среди жителей Тольятти в возрасте 50-70 лет.
Более 30% людей из них четко обозначили свое желание продолжить работу, 59% проявили интерес к обучению новым специальностям. Среди желающих получить новые знания — около 60% считают, что дополнительное образование даст возможность трудоустроиться или поменять работу.
Срок обучения в рамках образовательной инициативы ТОАЗа — от 6 месяцев до года.
"Государством объявлены планы по повышению пенсионного возраста, которые затрагивают большую часть трудоспособного населения. Важнейшая задача ответственных работодателей — помочь людям подготовиться к переменам. Новая образовательная инициатива «Тольяттиазота» предоставит жителям города и области дополнительные возможности для освоения новых профессий и трудоустройства", — отметил председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Петр Орджоникидзе.