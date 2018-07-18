Футболист «Ливерпуля» может пропустить сезон из-за травмы колена

"Окслейд-Чемберлен в следующем сезоне будет заниматься восстановлением. Мы знал об этом сразу, как игрок получил травму и перенес операцию.

Ничего незапланированного не произошло. Восстановление идет по плану, новость заключается в том, что теперь мы раскрыли некоторые подробности.

Окслейд-Чемберлен не хотел сообщать эти новости, чтобы они не омрачили конец сезона. Поэтому мы решили дождаться более подходящего времени", — цитирует главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа The Mirror.

Ранее главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход швейцарского полузащитника Шердана Шакири.