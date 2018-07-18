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Футболист «Ливерпуля» может пропустить сезон из-за травмы колена
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Футболист «Ливерпуля» может пропустить сезон из-за травмы колена 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Футболист английского «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен рискует пропустить предстоящий сезон из-за травмы колена, полученной во время первого полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой», сообщает "Советский спорт".
"Окслейд-Чемберлен в следующем сезоне будет заниматься восстановлением. Мы знал об этом сразу, как игрок получил травму и перенес операцию.
Ничего незапланированного не произошло. Восстановление идет по плану, новость заключается в том, что теперь мы раскрыли некоторые подробности.
Окслейд-Чемберлен не хотел сообщать эти новости, чтобы они не омрачили конец сезона. Поэтому мы решили дождаться более подходящего времени", — цитирует главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа The Mirror.
Ранее главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход швейцарского полузащитника Шердана Шакири.
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