Apple передумала признавать MacBook Pro 2012 устаревшим

Apple передумала признавать MacBook Pro 2012 устаревшимВ начале июля Apple обновила список устаревших устройств, добавив туда первый MacBook Pro с Retina-дисплеем.

Но теперь компания решила пересмотреть дату ухода девайс в вечный архив, который сегодня выглядит так:

Вместо ранее названной даты, 30 июня 2018 года, MacBook Pro 2012 года выпуска будут сняты с сервисного обслуживания на полгода позже. Обратиться за ремонтом этих моделей к авторизованному сервисному центру нельзя будет после 31 декабря 2018 года.

В пояснительнольной записке отмечено, что раннее заявление было ошибочным.