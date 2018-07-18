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Apple передумала признавать MacBook Pro 2012 устаревшим
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Apple передумала признавать MacBook Pro 2012 устаревшим 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Apple передумала признавать MacBook Pro 2012 устаревшимВ начале июля Apple обновила список устаревших устройств, добавив туда первый MacBook Pro с Retina-дисплеем.
Но теперь компания решила пересмотреть дату ухода девайс в вечный архив, который сегодня выглядит так:
Вместо ранее названной даты, 30 июня 2018 года, MacBook Pro 2012 года выпуска будут сняты с сервисного обслуживания на полгода позже. Обратиться за ремонтом этих моделей к авторизованному сервисному центру нельзя будет после 31 декабря 2018 года.
В пояснительнольной записке отмечено, что раннее заявление было ошибочным.
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