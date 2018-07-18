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Депутат предложил продавать бутылку воды в России по фиксированной цене
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Депутат предложил продавать бутылку воды в России по фиксированной цене 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил обязать торговые точки в России продавать питьевую воду по фиксированной цене 15 рублей за полулитровую бутылку.
Свое предложение Власов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. По мнению парламентария, воду во всех торговых точках нужно продавать за 15 рублей за полулитровую бутылку.
«Должна быть возможность у человека приобрести питьевую воду объемом 0,5 литра за фиксированную цену. Предлагаю сделать ее 15 рублей. Мы не говорим о воде элитных марок, из ледников — ее можно продавать и за 150 рублей, как и любые другие напитки. Мы говорим о том, что питьевая вода — это первая необходимость. Потому в любой торговой точке, неважно, где она, — на Красной площади или возле метро, в электричке — у человека должна быть возможность купить бутылку воды за 15 рублей», — сказал Власов в эфире Радио «Комсомольская правда».
Он также отметил, что подобная практика уже реализуется в других странах, в частности, в Турции.
Депутат напомнил, что в мире на сегодняшний день около 900 миллионов человек не имеют доступа к чистой воде.
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