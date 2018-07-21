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В Башкирии могут запретить подъезжать к озеру Кандрыкуль на автомобилях
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В Башкирии могут запретить подъезжать к озеру Кандрыкуль на автомобилях 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Об этом заявил башкирский природоохранный межрайонный прокурор Рунар Шайхутдинов в интервью «Российской газете».
— Со временем будет запрещен въезд на автомобилях к озеру Кандрыкуль, который находится на территории другого природного парка. Произойдет это после того, как за его пределами построят парковку. Нельзя низводить природный парк до уровня городского пляжа, чтобы обеспечить досуг населения, — заявил Рунар Шайхутдинов.
Также прокурор прокомментировал запрет на движение снегоходов на горе Иремель. По его словам, запрет обоснован тем, что гора находится на территории природного парка.
— Это особо охраняемая природная территория и, по закону, передвижение механических транспортных средств там запрещено. Что правильно — большинство людей, которые идут пешком или на лыжах, недовольны, когда мимо них с ревом проносятся снегоходы. И шумно, и воздух загрязняется, — сказал он.
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