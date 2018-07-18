К крымскому озеру Чокрак прокладывают дорогу

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 июл — РИА Новости Крым . На Керченском полуострове началось строительство дороги «село Войково — село Курортное — озеро Чокрак» протяженностью 14 км. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

"Строительство новой дороги к озеру Чокрак позволит обеспечить транспортную доступность, снять инфраструктурные ограничения, повысить уровень безопасности дорожного движения и улучшить экологическую ситуацию", — сказал глава комитета Сергей Карпов

Прокладка дороги к озеру реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». В будущем районе Чокрак будет создан туристско-рекреационный кластер.

На данном этапе строители проводят подготовительные работы: снимают верхний слой почвы, вырубают растения и переносят линии связи и электропередач. Возведение дороги должно завершиться к декабрю 2019 года. Полная стоимость работ составит 324 млн рублей.

Лечебное озеро находится на Керченском полуострове вблизи села Курортное. Оно отделено от Азовского моря пересыпью, в него впадают сероводородные лечебные источники. Глубина соленого водоема не превышает полутора метров.