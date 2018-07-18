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К крымскому озеру Чокрак прокладывают дорогу
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К крымскому озеру Чокрак прокладывают дорогу 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. На Керченском полуострове началось строительство дороги «село Войково — село Курортное — озеро Чокрак» протяженностью 14 км. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.
"Строительство новой дороги к озеру Чокрак позволит обеспечить транспортную доступность, снять инфраструктурные ограничения, повысить уровень безопасности дорожного движения и улучшить экологическую ситуацию", — сказал глава комитета Сергей Карпов.
Прокладка дороги к озеру реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». В будущем районе Чокрак будет создан туристско-рекреационный кластер.
На данном этапе строители проводят подготовительные работы: снимают верхний слой почвы, вырубают растения и переносят линии связи и электропередач. Возведение дороги должно завершиться к декабрю 2019 года. Полная стоимость работ составит 324 млн рублей.
Лечебное озеро находится на Керченском полуострове вблизи села Курортное. Оно отделено от Азовского моря пересыпью, в него впадают сероводородные лечебные источники. Глубина соленого водоема не превышает полутора метров.
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