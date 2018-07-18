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Под Волгоградом на пляже хутора Бобры утонул школьник
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Под Волгоградом на пляже хутора Бобры утонул школьник 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
Под Волгоградом сегодня днем утонул 14-летний школьник.
Как сообщает РИА34, трагический инцидент произошел на диком пляже хутора Бобры.
— На Бобрах мальчик сегодня утонул. Водолазы полиция на месте, — рассказала о случившемся очевидец Екатерина Катюшкина.
В областной поисково-спасательной службе пояснили, что подросток пришел купаться не один. Он нырнул в воду, а выплыть обратно не смог.
Тело погибшего водолазы уже подняли из воды. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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