Власти Вологодской области направят 500 млн рублей на социальную инфраструктуру Тотьмы

ТАСС , 18 июля. Около 500 млн рублей будет направлено в ближайшие два года на развитие социальной инфраструктуры старинного города Тотьмы и Тотемского района Вологодской области . Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова по итогам его поездки в район и проведения градостроительного совета.

"За последние пять лет в развитие экономики и инфраструктуры Тотемского района были вложены значительные средства. В прошлом году Тотьма широко отметила 880-летие со дня основания. В рамках подготовки к юбилею в городе были отремонтированы центральные улицы и тротуары, благоустроены памятники и скверы. В ближайшие два года на развитие социальной инфраструктуры района будет выделено около полумиллиарда рублей", — процитировала губернатора его пресс-служба.

В частности, 350 млн рублей будет выделено на ремонт и реконструкцию дорог Тотемского района. При этом дорога Чекшино — Тотьма — Великий Устюг — Котлас — Куратово с 1 января 2020 года переходит в федеральную собственность, поэтому ее реконструкция будет проведена за счет федерального бюджета. Кроме того, до 1 сентября 2019 года планируется сдать в эксплуатацию новую станцию водоочистки в районе. Ее ориентировочная стоимость составит 25 млн рублей.

"По количеству жалоб на качество воды Тотьма — один из лидеров в Вологодской области. Водозабор осуществляется из шести скважин, но вода никак не очищается. Это, конечно, уровень XIX века, а никак не ХХI, ни о какой реконструкции речи идти не может, только о новом строительстве. Необходимо немедленно разрабатывать проектно-сметную документацию, чтобы в 2019 году построить современную станцию водоочистки, на которую будут закольцованы все скважины", — сказал Кувшинников.

Вохтога, Грязовец, Объект будет построен за счет региональной программы «Вода Вологодчины», на реализацию которой в течение 2018-2020 годов будет выделено 500 млн рублей. Все крупные города региона, в которых нет современных систем водоочистки, будут объединены этой госпрограммой. В список на 2019-2020 годы включен 21 населенный пункт, в том числе 10 городов: Тотьма, Вологда Шексна , Кириллов, Кадников Вытегра , Никольск и Устюжна

В этом году планируется завершить многолетний долгострой — инфекционный корпус Тотемской центральной районной больницы, завершить ремонт здания под детское отделение, а также закупить мобильный фельдшерско— акушерский пункт, флюорограф, эндоскопическую стойку и маммограф. Помимо этого, в школе № 3 планируется построить современный спортзал к 1 сентября 2019 года, капиталовложения составят 25 млн рублей. Сейчас дети занимаются в деревянном одноэтажном здании 1927 года постройки.

О Тотьме

Город Тотьма с населением около 10 тыс. человек входит в список особо ценных исторических городов России (всего в нем 41 город), сохранивших планировку и большую часть старинной застройки — каменной и деревянной. Статус памятника имеют более 40 зданий Тотьмы. Самое раннее летописное упоминание о поселении, которое находилось на берегах реки Старая Тотьма, относится к 1137 году.

С 2018 года Тотемский район и Тотьма благодаря особому статусу участвуют в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Проводится благоустройство рекреационных и парковых зон.