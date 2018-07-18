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В Польше под парком обнаружили кладбище
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В Польше под парком обнаружили кладбище 

Российская Газета 41 минуту назад
На обустройство парка, которое включало строительство детской площадки, тренажерного зала, санной трассы и беговых дорожек, городским советом Быдгощи совместно с целевым фондом Евросоюза было выделено восемь миллионов злотых. Под парком планировалось разместить большие накопительные резервуары для сбора воды, но для этого потребовалось провести дополнительные исследования почвы. Именно они и показали, что останки, которые, по бумагам, были эксгумированы в 50-е годы прошлого века, все еще находятся в земле.
"Мы нашли нетронутый слой земли с захоронениями, а точнее, несколько слоев, в которых лежат погребенные здесь люди. С определенной осторожностью можно сказать, что на территории этого кладбища находится около 80 тысяч скелетов. Да, я понимаю, что это огромная цифра, но она подтверждается исследованиями", — рассказал телеканалу TVN24 археолог Роберт Гроховский, участвовавший в раскопках. «Перед Второй мировой войной здесь находилось евангелистское кладбище, которое, судя по всему, существовало уже в 17 веке. Этот некрополь, в котором хоронили в основном местных жителей немецкой национальности, был ликвидирован в 50-е годы прошлого века, и, судя по сохранившимся документам, останков здесь быть не должно. Но теперь стало ясно: ликвидированы были только памятники, надгробия и кладбищенская стена», — сообщил он. Городские власти немедленно остановили строительство и созвали комиссию экспертов, которой предстоит решить, что делать в создавшейся ситуации.
Их рекомендации уже известны: от детской площадки и тренажерного зала, придется отказаться. «Тренажеры на кладбище будут неуместными», — уверен Гроховский, который является одним из членов экспертной комиссии.
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