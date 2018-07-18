Курганмашзавод возродят с помощью госзаказа и гражданской продукции

«Заводу быть. Правительству РФ — для исполнения», — такую резолюцию наложил глава государства на письмо бывшего главного конструктора и разработчика боевых машин Александра Благонравова. Во время июньской «прямой линии» ветеран обратился к президенту с просьбой не допустить развала легендарного завода и специального конструкторского бюро. И вот уже в июне Курганмашзавод (КМЗ) вошел в структуру ГК «Ростех»

Наследство новому руководству досталось тяжелое. Судя по отчету, выложенному на официальном сайте предприятия, 2017 год принес ему более 108 миллиардов рублей чистого убытка — в 30 раз больше, чем годом ранее. Тянут вниз миллиардные долги перед кредиторами. В этой ситуации предлагалось обанкротить единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП), а затем объединить его с другим предприятием Ростеха — тульским конструкторским бюро приборостроения.

— Такой огромный завод невозможно куда-то переместить, да и нецелесообразно, — успокоил курганцев Петр Тюков.

По его словам, тульское КБ имеет исторические кооперационные связи с КМЗ, поэтому его выбрали в качестве куратора и финансового партнера. Вместе с тем новый топ-менеджер сообщил, что туляки все же создадут в Кургане филиалы, в которые, возможно, официально переведут часть работников Курганмашзавода. Сокращений персонала при этом не планируется.

Кстати, в арбитраже дело о несостоятельности КМЗ открыто, но работники и ветераны надеются, что до банкротства все же не дойдет: возможен вариант реструктуризации. Впрочем, новое руководство пока не имеет даже полных данных о числе кредиторов и объеме задолженности — все время всплывают новые.

Но все эти разбирательства, по мнению Тюкова, не должны мешать развитию завода. Задача Ростеха — сохранить потенциал ведущего производителя легкобронированной техники и обеспечить выполнение гособоронзаказа. Цель — преодолеть убыточность и начать получать прибыль. Рассматривается возможность увеличения выпуска гражданской продукции, в том числе кузнечно-литейной номенклатуры — к концу года на 15 процентов, а через несколько лет ее доля в общем объеме производства должна вырасти до 50 процентов.

Новые руководители КМЗ сделали несколько важных заявлений. Во-первых, на заводе создадут экспертный совет, куда войдут ветераны — с их участием будут решать насущные проблемы предприятия. Во-вторых, планируется вернуть в структуру компании выведенные ранее социальные объекты. В-третьих, Курганмашзавод больше не станет закрываться от прессы и ограничиваться официальными пресс-релизами — здесь взяли курс на открытость, насколько это позволяет режим оборонного предприятия.