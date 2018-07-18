Екатерина Волкова чудом избежала авиакатастрофы

Екатерина Волкова , запомнившаяся телезрителям по роли Веры из сериала «Воронины», призналась, что однажды чуть не стала жертвой авиакатастрофы.

Актриса путешествовала в рамках гастрольного тура. Вылетая из Петропавловска-Камчатского она и не подозревала, что их самолет попадет в эпицентр урагана.

Буря наблюдалась и ранее, но рейс отменять не стали. Никто не думал, что ненастье вернется в тот момент, когда авиатранспорт будет набирать высоту.

Волкова вспоминает, что их самолет трясло около 40 минут, в тот момент актриса мысленно прощалась со своей жизнью. К счастью, беда миновала и все успешно смогли добраться до пункта назначения.