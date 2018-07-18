Ещё
Екатерина Волкова чудом избежала авиакатастрофы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Екатерина Волкова чудом избежала авиакатастрофы 

Russianshowbiz.info 38 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Екатерина Волкова, запомнившаяся телезрителям по роли Веры из сериала «Воронины», призналась, что однажды чуть не стала жертвой авиакатастрофы.
Актриса путешествовала в рамках гастрольного тура. Вылетая из Петропавловска-Камчатского она и не подозревала, что их самолет попадет в эпицентр урагана.
Буря наблюдалась и ранее, но рейс отменять не стали. Никто не думал, что ненастье вернется в тот момент, когда авиатранспорт будет набирать высоту.
Волкова вспоминает, что их самолет трясло около 40 минут, в тот момент актриса мысленно прощалась со своей жизнью. К счастью, беда миновала и все успешно смогли добраться до пункта назначения.
Russianshowbiz.info: последние новости
Взлом почты Селены Гомес оценили в 9 лет тюрьмы Наталия Орейро поделилась впечатлениями от ЧМ-2018 Брэд Питт набросился на Анджелину Джоли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры234
Азовское море предложили заминировать83
Россиянам дадут еще один выходной235
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа247
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня3
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение