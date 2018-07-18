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Антонов: антироссийские настроения вряд ли ослабятся
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Антонов: антироссийские настроения вряд ли ослабятся 

News.ru 43 минуты назад
Москва не надеется на ослабление антироссийских настроений в США до ноябрьских выборов в Конгресс. Это связано с внутриполитической борьбой в Соединённых Штатах, сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, Россия стала заложницей внутриполитической борьбы.
«Я не могу вас однозначно заверить в том, что до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, в Сенат будут какие-то послабления в отношении вот этой психологической политической атмосферы, которую мы чувствуем на себе, чувствуем в Вашингтоне. Опять с опаской я скажу, а там уже будут недалеко и президентские выборы 2020», — приводит слова Антонова «Интерфакс».
Ранее Антонов сообщил, что заявления о якобы вмешательстве России во внутренние дела Соединённых Штатов, являются чепухой.
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