Антонов: антироссийские настроения вряд ли ослабятся

Москва не надеется на ослабление антироссийских настроений в США до ноябрьских выборов в Конгресс. Это связано с внутриполитической борьбой в Соединённых Штатах, сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» посол России в США Анатолий Антонов

По его словам, Россия стала заложницей внутриполитической борьбы.

«Я не могу вас однозначно заверить в том, что до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, в Сенат будут какие-то послабления в отношении вот этой психологической политической атмосферы, которую мы чувствуем на себе, чувствуем в Вашингтоне. Опять с опаской я скажу, а там уже будут недалеко и президентские выборы 2020», — приводит слова Антонова «Интерфакс»

Ранее Антонов сообщил, что заявления о якобы вмешательстве России во внутренние дела Соединённых Штатов, являются чепухой.