В Екатеринбурге испытали технологию очистки озер от ила

«РГ» уже писала о гигантском объеме шламов, накопленном на дне этих водоемов ("С бумаг воды не пить", «Экономика УрФО» 11.01.2017). Здохня много лет фактически выполняла роль отстойника, куда поступали стоки с Западной фильтровальной станции мегаполиса. Когда озеро переполнилось шламом, он по протоке стал проникать в Верх-Исетский пруд.

В 2008 году Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура подали иск на водоканал за загрязнение двух водоемов. Сумму ущерба оценили в 8,48 миллиарда рублей, правда, вторая судебная инстанция в 2011 году заменила штраф на «возмещение вреда в натуре»: предприятие обязали разработать комплекс природоохранных мероприятий. На тот момент водоканал активно занимался строительством новых объектов и реконструкцией очистных сооружений, поэтому до ВИЗа и Здохни руки, а точнее, деньги, дошли только сейчас.

— Проект плановый. Накопление иловых отложений началось в 1990-е — качество исходной воды тогда резко снизилось, и, для того чтобы в распределительной сети она соответствовала требованиям СанПиНа, изменили технологический процесс водоподготовки. Побочным эффектом безопасности стало увеличение объема отходов. Шламонакопитель, предусмотренный при строительстве фильтровальной станции, быстро переполнился, поэтому отходы стали проникать в Здохню и визовский пруд. Земснаряд, откачивающий содержимое из накопителя в теплое время года, начал работать только спустя 20 лет, причем его мощности хватало лишь на удаление новых отложений, а то, что скопилось ранее, так и лежало на дне водоемов, — рассказали «РГ» в пресс-службе водоканала. — В 2014 году в эксплуатацию ввели цех ультрафильтрации — теперь природные примеси, удаленные из воды, проходят усиленную очистку. В результате в оборот каждые сутки поступают дополнительно 50 тысяч кубов чистой воды, а шлам пригоден для вывоза на полигоны.

Технологию для очистки Здохни и Верх-Исетского пруда подобрали в феврале 2018-го, в середине июня начался эксперимент с геотубами. В чем он заключается? Если коротко, то по акватории перемещается самоходный землесосный снаряд, он откачивает ил со дна и помещает его в камеру-усреднитель. По дороге шлам «обогащается» флокулянтом, который ускоряет перемешивание и превращает отходы в хлопья. Полученную смесь из камеры через специальный рукав подают в тубу — мешок из геотекстиля, у этого материала очень высокая фильтрующая способность. Здесь происходит разделение воды и илового осадка. Геотубы уложены на специальной площадке, оснащенной лотками, через них фильтрат стекает в приемный резервуар. Обезвоженный ил уже можно отправлять на полигоны, так как он относится к пятому классу опасности, то есть серьезной угрозы для окружающей среды не представляет.

Размер экспериментальной геотубы — десять метров в длину и три в ширину. Воду со дна Здохни закачивали в нее 12 раз в течение трех дней. Первые результаты испытаний уже известны: влажность оставшегося шлама составила 81 процент, это значит, что субстанция пригодна для вывоза на полигон. Специалисты изучили состав фильтрата, оказалось, что эта вода по некоторым показателям в десятки раз лучше, чем исходная.

— Опытно-промышленные испытания необходимы, чтобы в реальных условиях отследить динамику обезвоживания осадков в геотубе, определить их свойства, оценить возможности технологии. Не менее важно изучить в лабораторных условиях химический состав фильтрата, — подчеркивают в водоканале.

Уже в августе станет известен объем отложений, скопившихся в обоих водоемах, и определен срок, в течение которого их планируется удалить. Кроме того, специалисты высчитают стоимость очистки.