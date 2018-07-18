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Это приложение добавит поддержку настраиваемых жестов на Galaxy S8, S9 и Note 8
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Это приложение добавит поддержку настраиваемых жестов на Galaxy S8, S9 и Note 8 

Android Insider 44 минуты назад
Фото: Android Insider
Утилита Good Lock от Samsung, распространяемая через в каталог Galaxy Apps, получила поддержку жестов управления для Galaxy S8 и S8+, S9 и S9+, а также Galaxy Note 8, убедились разработчики XDA. Нововведение облегчает процесс взаимодействия с интерфейсом совместимых устройств, повышая продуктивность при работе с ними.
Как добавить жесты в Galaxy S8 и S9  Жесты, доступные пользователям утилиты Good Lock, практически не отличаются от тех, которые содержатся в прошивке iPhone X или OnePlus 6. Зато разработчики Samsung Electronics позволили пользователям самостоятельно настраивать их так, как им захочется, меняя направления свайпов, а также выполняемых ими задач.
Как скачать Good Lock
Поскольку утилита Good Lock доступна только в ограниченном числе регионов, многим пользователям не представляется возможным загрузить ее традиционном способом, не говоря уже об обновлении с новой системой управления. Несмотря на это само приложение и апдейт (устанавливается отдельно) доступны в виде APK-файлов по ссылкам.
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