Это приложение добавит поддержку настраиваемых жестов на Galaxy S8, S9 и Note 8

Утилита Good Lock от Samsung , распространяемая через в каталог Galaxy Apps, получила поддержку жестов управления для Galaxy S8 и S8+, S9 и S9+, а также Galaxy Note 8, убедились разработчики XDA. Нововведение облегчает процесс взаимодействия с интерфейсом совместимых устройств, повышая продуктивность при работе с ними.

Как добавить жесты в Galaxy S8 и S9 Жесты, доступные пользователям утилиты Good Lock, практически не отличаются от тех, которые содержатся в прошивке iPhone X или OnePlus 6. Зато разработчики Samsung Electronics позволили пользователям самостоятельно настраивать их так, как им захочется, меняя направления свайпов, а также выполняемых ими задач.

Как скачать Good Lock

Поскольку утилита Good Lock доступна только в ограниченном числе регионов, многим пользователям не представляется возможным загрузить ее традиционном способом, не говоря уже об обновлении с новой системой управления. Несмотря на это само приложение и апдейт (устанавливается отдельно) доступны в виде APK-файлов по ссылкам.

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