Мундиаль заставил заняться футбольными полями: на них утвердили ГОСТ

Неожиданное последствие Чемпионата мира по футболу-2018 наступило с легкой руки Росстандарта. Ведомство утвердило особый ГОСТ на футбольные поля. За газонной травой работникам стадионов придется ухаживать, как за драгоценностью.

Из всего многообразия сортов травы для футбольных полей, по мнению разработчиков ГОСТа, подходят лишь два вида: мятлик луговой и плевел многолетний. Как сказано в стандарте, натуральное покрытие под ногами футболистов должно быть очень прочным: плотность газона предусматривается не менее 85 процентов. Причем за травой надо ухаживать так, чтобы ни одна травинка не примялась и не вытерлась.

Для этих целей даже ворота документ рекомендует ставить только передвижные, чтобы после тренировки или игры можно было убрать тяжелую конструкцию с поля. Дождь, снег и тем более град траве тоже противопоказан. От осадков поле придется укрывать специальным тентом. Более того, авторы стандарта прописали газону настоящие уколы. Три-четыре раза в месяц покрытие следует прокалывать для лучшего доступа воздуха в грунт. Стричь траву по новым правилам придется часто — минимум два-три раза в месяц, а потом еще и расчесывать травинки. Ну а чтобы игрокам уж точно ничего не мешало, ГОСТ предписывает перед каждым матчем проводить чистовую стрижку и даже расчесывание газона щеткой для устранения статического электричества.

Кроме того, правильному футбольному полю надо будет давать много времени на отдых. Так, играть и тренироваться на нем команды смогут максимум четыре часа в неделю. А устраивать на траве разминки с челночным бегом и вовсе по стандарту запрещено.

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