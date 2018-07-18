Ещё
Мундиаль заставил заняться футбольными полями: на них утвердили ГОСТ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мундиаль заставил заняться футбольными полями: на них утвердили ГОСТ 

Карельские вести 48 минут назад
Неожиданное последствие Чемпионата мира по футболу-2018 наступило с легкой руки Росстандарта. Ведомство утвердило особый ГОСТ на футбольные поля. За газонной травой работникам стадионов придется ухаживать, как за драгоценностью.
Из всего многообразия сортов травы для футбольных полей, по мнению разработчиков ГОСТа, подходят лишь два вида: мятлик луговой и плевел многолетний. Как сказано в стандарте, натуральное покрытие под ногами футболистов должно быть очень прочным: плотность газона предусматривается не менее 85 процентов. Причем за травой надо ухаживать так, чтобы ни одна травинка не примялась и не вытерлась.
Для этих целей даже ворота документ рекомендует ставить только передвижные, чтобы после тренировки или игры можно было убрать тяжелую конструкцию с поля. Дождь, снег и тем более град траве тоже противопоказан. От осадков поле придется укрывать специальным тентом. Более того, авторы стандарта прописали газону настоящие уколы. Три-четыре раза в месяц покрытие следует прокалывать для лучшего доступа воздуха в грунт. Стричь траву по новым правилам придется часто — минимум два-три раза в месяц, а потом еще и расчесывать травинки. Ну а чтобы игрокам уж точно ничего не мешало, ГОСТ предписывает перед каждым матчем проводить чистовую стрижку и даже расчесывание газона щеткой для устранения статического электричества.
Кроме того, правильному футбольному полю надо будет давать много времени на отдых. Так, играть и тренироваться на нем команды смогут максимум четыре часа в неделю. А устраивать на траве разминки с челночным бегом и вовсе по стандарту запрещено.
Источник
Карельские вести: последние новости
Chevrolet Orlando второго поколения: новые подробности и фото Салат с моцареллой и маслинами Завалят ли Кузбасс мусором?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры235
Азовское море предложили заминировать86
Россиянам дадут еще один выходной236
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа247
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня3
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение