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В Измайлове осенью высадят 34 дерева и 2067 кустарников
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В Измайлове осенью высадят 34 дерева и 2067 кустарников 

Управа района Измайлово города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Высадка зеленых насаждений пройдет в осенний период 2018 в рамках компенсационного озеленения района в зоне жилой застройки года.
В Измайлове утвержден план посадки деревьев и кустарников, которая пройдет во второй половине осени в рамках компенсационного озеленения района. Осенью запланирована высадка 34 деревьев и 2067 кустарников по 25 адресам.
В управе района Измайлово сообщили, что больше всего деревьев будет высажено по адресу: ул. 9— я Парковая д. 13, к. 2, здесь появится семь горных сосен, четыре черной сосны, две рябины и одна ель. А вот на 9-й Парковой улице, д. 7 и на 11-й Парковой, д. 31 высадят пять саженцев рябины плакучей и пять деревьев черемухи соответственно.
Что касается кустарников, то их больше всего появится на Измайловском бульваре. Здесь запланировано посадить порядка 500 кустов сирени и барбариса, кизильника и лапчатки, розы морщинистой. Свыше 450 кустарников спиреи, можжевельника, лапчатки, сирени украсят 9-ю Парковую улицу, а на 3-й Парковой посадят порядка 280 кустов кизильника.
Стоит отметить, что проект адресного перечня работ по озеленению и видов зеленых насаждений ранее был согласован Советом депутатов муниципального округа Измайлово.
Проект адресного перечня объектов компенсационного озеленения на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка деревьев и кустарников в осенний период 2018 года
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